РФС засчитал клубу ПФЛ "Зенит-Ижевск" два технических поражения за неявку из-за карантина

"Начали сезон с двух технических поражений. Сегодня контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение засчитать футбольному клубу "Зенит-Ижевск" два технических поражения за отмененные матчи с "Камазом" и "Крыльями Советов - 2" со счетом 0:3", - говорится в сообщении пресс-службы.

В клубе отметили, что в регламенте проведения первенства России указано, что случаи заражения коронавирусом, из-за которых команды не смогут провести матчи, не являются обстоятельством непреодолимой силы.

"Мы не питали иллюзий по поводу переноса матчей на другую дату, решение КДК РФС было предсказуемым, в регламенте все четко прописано. Другое дело, что в нашем обращении была просьба внести изменения в регламент и признать коронавирус форс-мажором, но наши доводы не нашли поддержки. Получается, что судьбу сезона решат не баталии на футбольном поле, а крепость иммунитета игроков, и умение клубов договариваться с местными отделениями Роспотребнадзора", - приводит слова директора клуба Дмитрия Кайгородова пресс-служба.

Как сообщал ранее ТАСС, в футбольном клубе "Зенит-Ижевск", выступающем в четвертой группе первенства Олимп-ПФЛ, выявили 10 случаев заражения коронавирусом, в том числе у игроков. Таким образом, коллектив из Удмуртии еще не провел ни одного матча в стартовавшем сезоне. Команда находится на карантине до 20 августа включительно. Следующий матч у клуба запланирован на 24 августа в гостях против "Лады" (Димитровград).