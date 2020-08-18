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Футбол в России

"Краснодар" дома обыграл тульский "Арсенал" в матче РПЛ

Благодаря победе "Краснодар" поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, "Арсенал" располагается на 14-м месте
Футболисты "Краснодара" Сергей Петров, Кристоффер Олссон и Маркус Берг Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Футболисты "Краснодара" Сергей Петров, Кристоффер Олссон и Маркус Берг
© Андрей Шрамко/ТАСС

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" на домашней арене выиграл у тульского "Арсенала" со счетом 2:0 в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на в Краснодаре на одноименном стадионе.

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На 35-й минуте счет открыл защитник Сергей Петров. На 66-й минуте отличился шведский нападающий Маркус Берг.

"Краснодар" одержал вторую победу в турнире, набрал шесть очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Арсенал" с одним набранным очком занимает 14-е место.

В четвертом туре "Краснодар" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом" 22 августа, "Арсенал" в тот же день примет московское "Динамо".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит22004-06
2ЦСКА22004-16
3Локомотив22003-06
4Краснодар32015-16
5Сочи31206-55
6Спартак21104-24
7Динамо21102-04
8Ростов21011-23
9Тамбов31022-33
10Уфа21013-53
11Урал20111-31
12Рубин30123-61
13Ахмат20110-21
14Арсенал30122-51
15Ротор20110-21
16Химки30121-41

 

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