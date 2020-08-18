"Краснодар" дома обыграл тульский "Арсенал" в матче РПЛ

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" на домашней арене выиграл у тульского "Арсенала" со счетом 2:0 в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на в Краснодаре на одноименном стадионе.

На 35-й минуте счет открыл защитник Сергей Петров. На 66-й минуте отличился шведский нападающий Маркус Берг.

"Краснодар" одержал вторую победу в турнире, набрал шесть очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Арсенал" с одним набранным очком занимает 14-е место.

В четвертом туре "Краснодар" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом" 22 августа, "Арсенал" в тот же день примет московское "Динамо".