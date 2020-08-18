"Краснодар" дома обыграл тульский "Арсенал" в матче РПЛ

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" на домашней арене выиграл у тульского "Арсенала" со счетом 2:0 в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на в Краснодаре на одноименном стадионе.
На 35-й минуте счет открыл защитник Сергей Петров. На 66-й минуте отличился шведский нападающий Маркус Берг.
"Краснодар" одержал вторую победу в турнире, набрал шесть очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Арсенал" с одним набранным очком занимает 14-е место.
В четвертом туре "Краснодар" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом" 22 августа, "Арсенал" в тот же день примет московское "Динамо".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|2
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|3
|Локомотив
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|4
|Краснодар
|3
|2
|0
|1
|5-1
|6
|5
|Сочи
|3
|1
|2
|0
|6-5
|5
|6
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|7
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|8
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|9
|Тамбов
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|10
|Уфа
|2
|1
|0
|1
|3-5
|3
|11
|Урал
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|12
|Рубин
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|13
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|14
|Арсенал
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|15
|Ротор
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|16
|Химки
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1