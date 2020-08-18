Накамура вышел вперед в финале шахматного онлайн-турнира против Карлсена

ТАСС, 18 августа. Американский гроссмейстер Хикару Накамура обыграл чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в пятом матче финальной серии гранд-финала организованного Карлсеном шахматного тура.

По итогам шести партий была зафиксирована ничья. В армагеддоне Накамура одержал победу черными. Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу американца. Шестой матч состоится в среду.

В гранд-финал вышли четыре гроссмейстера, показавшие наилучшие результаты по итогам четырех онлайн-турниров. В полуфинале Карлсен победил китайца Дин Лижэня, Накамура - россиянина Даниила Дубова.

Финал проходит с 14 по 20 августа. Призовой фонд гранд-финала составляет $300 тыс. Суммарный призовой фонд тура - $1 млн.