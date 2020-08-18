В ФК "Химки" заявили, что полностью доверяют Гунько на посту главного тренера

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Химки" выразило доверие главному тренеру команды Дмитрию Гунько. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы подмосковного клуба Иван Тугарин.

"Тамбов" в меньшинстве обыграл "Химки" в третьем туре РПЛ

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Новичок Тинькофф - Российской премьер-лиги набрал 1 очко в первых трех турах. Во вторник команда уступила на выезде "Тамбову" (0:1), который с 40-й минуты играл в меньшинстве.

"Руководство клуба полностью доверяет Дмитрию Гунько и не ведет никаких переговоров с другими специалистами. Мы верим, что нам удастся поправить турнирное положение", - сказал Тугарин.

Гунько возглавил "Химки" перед стартом сезона. В следующем матче 22 августа "Химки" примут "Ахмат".