Битва лидеров в Петербурге. "Зенит" примет ЦСКА в центральном матче третьего тура РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Программа третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в среду завершится пятью матчами. В центральной встрече игрового дня действующий чемпион "Зенит" в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" примет занимающий третью строчку столичный ЦСКА (начало - 20:00 мск), также в среду состоятся игры "Уфа" - "Спартак" (16:00 мск), "Урал" - "Локомотив" (16:00), "Ахмат" - "Ротор" (18:00) и "Динамо" - "Ростов" (19:00).
"Зенит" и ЦСКА на старте сезона-2020/21 в РПЛ одержали по две победы - сине-бело-голубые на выезде обыграли волгоградский "Ротор" и "Ростов" с одинаковым счетом 2:0. Благодаря тому, что команда не пропустила ни одного гола, петербуржцы располагаются выше армейцев. Москвичи в первом туре в гостях взяли верх над вернувшимися в премьер-лигу после 11-летнего отсутствия подмосковными "Химками" (2:0), а во втором туре дома обыграли "Тамбов" - 2:1.
В предстоящем матче главный тренер "Зенита" Сергей Семак будет вынужден обходиться без основного центрального защитника Ярослава Ракицкого, который получил красную карточку в игре с "Ростовом", а также без вратаря Андрея Лунева, который продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в конце сезона-2019/20. Также игру может пропустить лидер и капитан сине-бело-голубых Артем Дзюба, который не играл в Ростове-на-Дону. При этом Семак и генеральный директор клуба Александр Медведев выражали надежду на то, что нападающий сможет выйти на поле в среду.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, в свою очередь, не сможет рассчитывать на полузащитников Ильзата Ахметова и Алана Дзагоева - первый в начале июня перенес операцию на плече и выбыл минимум на три месяца, а второй в начале игры с "Тамбовом" получил повреждение мышцы задней поверхности бедра. Сроки его возвращения к тренировкам в общей группе пока не названы. Во встрече с "Зенитом" также может не сыграть нападающий Федор Чалов, который не выходил на поле во встрече второго тура из-за повреждения колена - о том, что форвард вновь начал полноценно тренироваться, клуб не сообщал. При этом в Санкт-Петербурге первый матч в сезоне может провести лучший бомбардир армейцев в прошлом сезоне, хорватский полузащитник Никола Влашич, который не участвовал в матчах с "Химками" и "Тамбовом" из-за мышечной травмы.
Игра на "Газпром Арене" станет самой посещаемой в российском футболе после паузы из-за коронавируса. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Зенита", матч с ЦСКА смогут посетить порядка 29 тыс. болельщиков. В двух стартовых турах нового розыгрыша чемпионата России тройку самых посещаемых матчей составили игры "Ротор" - "Зенит" (12 438 зрителей), "Ростов" - "Зенит" (11 353) и "Спартак" - "Сочи" (9 738).
Проверка для новичков
Предстоящий матч станет первым серьезным испытанием в РПЛ для новичков обоих клубов - хорватского защитника "Зенита" Деяна Ловрена, который в составе "Ливерпуля" выигрывал Лигу чемпионов и чемпионат Англии, и аргентинского нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, который до перехода выступал на родине за "Сан-Лоренсо". Игрок обороны в составе сине-бело-голубых провел три матча, но уже успел выиграть Олимп - Суперкубок России, а также отметиться голом в ворота "Ростова". Южноамериканский форвард пока не провел за армейцев ни одного полного матча и не отметился результативными действиями. После победы над "Тамбовом" Гончаренко отмечал, что новичок пока не готов проводить на поле больше 30 минут.
Игра в Санкт-Петербурге станет 66-й в истории встреч "Зенита" и ЦСКА в официальных турнирах в российской истории - на данный момент небольшое преимущество по количеству побед на стороне ЦСКА (25 против 23), еще 17 раз команды играли вничью. При этом армейцы не обыгрывали сине-бело-голубых на их поле с ноября 2010 года (тогда красно-синие победили со счетом 3:1). В 2011-м команды сыграли вничью со счетом 1:1, но "Зениту" было присуждено техническое поражение (0:3), поскольку в заявке команды не было доморощенного игрока не старше 1990 года рождения. С 2012 года команды девять раз встречались в Санкт-Петербурге, хозяева поля одержали пять побед, еще четыре встречи завершились вничью.
"Спартак" отправился в Уфу без главного тренера
Набравший в двух матчах четыре очка и занимающий шестое место в турнирной таблице "Спартак" мог быть одной из четырех команд, начавших чемпионат с двух побед, но в концовке матча первого тура РПЛ против "Сочи" при счете 2:1 в пользу красно-белых главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил в их ворота пенальти и сочинцы восстановили равенство. Позднее экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза признала решение судьи ошибочным, и он был отстранен на неопределенное время. "Уфа", в свою очередь, на старте сезона набрала три очка, сначала проиграв "Краснодару" (0:3), а затем обыграв тульский "Арсенал" (3:2). Команда из столицы Башкортостана подошла к игре со спартаковцами, занимая девятую строчку.
Этот матч станет особенным для генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова, который на протяжении восьми лет до июля 2020 года работал на аналогичной должности в "Уфе", а также полузащитника Остона Урунова, перешедшего в московский клуб из уфимской команды. 19-летний футболист из Узбекистана набирал форму и пропустил игры против "Сочи" и "Ахмата" (2:0) - встреча против бывшего клуба может стать для него дебютной на новом месте. В среду за красно-белых также может дебютировать еще один новичок - 29-летний нападающий Александр Кокорин, который пропустил старт сезона из-за небольшого повреждения. Кроме того, вместе с командой в Уфу не полетел Доменико Тедеско - главный тренер остался в Москве из-за перенесенной ангины, его функции будет исполнять ассистент Андреас Хинкель.
За "Уфу" в матче со "Спартаком", скорее всего, не сыграет нападающий Ловро Бизяк - он сломал ребро. Также под вопросом находится выход на поле полузащитника Вячеслава Кротова, у которого было подозрение на сотрясение мозга. Оба футболиста получили травмы в победной игре против "Арсенала".
Предстоящий матч станет 13-м в истории встреч "Уфы" и "Спартака". Хозяева предстоящей игры одержали пять побед, в активе гостей их четыре, еще три игры завершились вничью. В прошлом розыгрыше чемпионата России уфимцы в играх с красно-белыми набрали четыре очка из шести возможных (1:0 - дома, 0:0 - на выезде).
Выезд вице-чемпиона в Екатеринбург
Ставший по итогам прошлого чемпионата вторым "Локомотив" начал новый сезон с побед над "Рубином" (2:0) и "Краснодаром" (1:0). Соперником команды главного тренера Марко Николича в предстоящем матче станет "Урал", который в играх с "Динамо" (0:2) и "Рубином" (1:1) набрал одно очко. Екатеринбуржцы завершили прошлый чемпионат на 11-м месте, на этой же позиции команда находится после двух туров.
Главный тренер "Урала" Юрий Матвеев во встрече на "Екатеринбург-Арене" не сможет рассчитывать на дисквалифицированного полузащитника Романа Емельянова, а также на продолжающего восстанавливаться от травмы запасного вратаря Олега Баклова. У "Локомотива" после тяжелых травм продолжают восстановление защитник Борис Ротенберг и нападающий Лука Джорджевич.
Игра станет для команд 29-й в российской истории. В предыдущих встречах екатеринбуржцы одержали семь побед, потерпели 17 поражений, а также четыре раза сыграли вничью с железнодорожниками. В прошлом розыгрыше чемпионата России "Локомотив" одержал две победы над "Уралом" - дома со счетом 4:0, на выезде - 1:0.
Встреча участников Лиги Европы в Москве
Ставшее по итогам прошлого сезона шестым "Динамо" на "ВТБ-Арене" примет "Ростов", который завершил чемпионат-2019/20 на пятой строчке. Эти результаты позволили командам завоевать путевки во второй по значимости еврокубковый турнир - Лигу Европы. Бело-голубые начнут выступление в этом соревновании со второго квалификационного раунда, а их ближайшие соперники - с третьего раунда. После двух туров чемпионата России команды располагаются в верхней части турнирной таблицы - динамовцы с четырьмя очками занимают седьмую строчку, а дончане, набрав три очка, располагаются на восьмой позиции.
В сезоне-2019/20 команды обменялись домашними победами. В Ростове-на-Дону был зафиксирован счет 3:0 в пользу "Ростова", а в Москве "Динамо" победило со счетом 2:1. Игра станет 53-й в истории встреч этих команд, в активе бело-голубых на данный момент 23 победы, у ростовчан - 12, еще 17 раз они сыграли вничью.
Главные тренеры команд Кирилл Новиков ("Динамо") и Валерий Карпин ("Ростов") подходят к матчам, практически не имея кадровых проблем. У "Динамо" нет ни травмированных, ни дисквалифицированных, при этом за два дня до игры с "Ростовом" состав бело-голубых пополнил хорватский полузащитник Никола Моро. Единственной потерей гостей станет отсутствие защитника Дмитрия Чистякова.
В еще одной встрече тура сойдутся "Ахмат" и "Ротор", которые занимают 13-е и 15-е места в турнирной таблице соответственно. Грозненцы в двух стартовых турах сыграли вничью с "Арсеналом" (0:0) и проиграли "Спартаку" (0:2). Волгоградцы, которые вернулись в РПЛ после 16-летнего отсутствия, в первом туре дома проиграл "Зениту" (0:2), а во втором на выезде сыграли вничью с "Динамо" (0:0).
Для команд эта игра станет первой в рамках чемпионата, ранее они не встречались ни в высшем дивизионе российского футбола, ни в более низких по классу лигах. Обе их встречи состоялись в 2004 году в четвертьфинале Кубка России (2:0 в пользу "Ротора" в первом матче, 3:0 в пользу "Терека", как тогда называлась команда, в ответном). Тогда волгоградцы стояли на вылет в премьер-лиге, а выступавшие дивизионом ниже грозненцы в итоге завоевали этот трофей, обыграв в финале самарские "Крылья Советов" (1:0).