ФК "Селтик" и "Црвена Звезда" вышли во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

ТАСС, 19 августа. Шотландский "Селтик" на своем поле разгромил исландский "Рейкьявик" со счетом 6:0 в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в следующий этап.

В другом матче сербская "Црвена Звезда" победила дома гибралтарскую "Европу" со счетом 5:0 и пробилась во второй квалификационный раунд.

Также в следующий этап вышли польская "Легия", одержавшая домашнюю победу над североирландским "Линфилдом" (1:0), белорусское "Динамо" (Брест), обыгравшее на свое поле казахстанскую "Астану" (6:3), и азербайджанский "Карабах", разгромивший дома македонский "Силекс" (4:0).

Из-за пандемии коронавируса, прервавшей на несколько месяцев футбольный сезон-2019/20, первый, второй и третий раунды в отличие от прошлых лет будут состоять из одного матча.

Проигравшие в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов примут участие во втором квалификационном раунде Лиги Европы. В следующем раунде Лиги чемпионов выступят 26 команд, из этого числа в отдельную группу будут выделены 20 чемпионов своих стран. Пары станут известны после игр, которые пройдут 19 августа. Матчи второго раунда состоятся 25-26 августа.

В раунде плей-офф, который является заключительным в квалификации, в борьбу за попадание в групповой этап вступит российский "Краснодар", занявший третье место в чемпионате России.