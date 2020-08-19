Один Хвича в поле не воин. ФК "Сочи" одержал первую победу в РПЛ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Третий тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовал во вторник матчами в Сочи, Саранске и Краснодаре.
Программу тура открыл матч "Сочи" - "Рубин". Поединок на "Фиште" получился лихим - было забито пять мячей, а победитель определился в компенсированное время. На скамейку гостей вернулся главный тренер Леонид Слуцкий, который отбыл дисквалификацию за красную карточку, которую он получил за резкие высказывания в адрес судей в ходе матча первого тура с "Локомотивом" (0:2).
У "Рубина" матч пропускали новичок защитник Михаил Меркулов (из-за красной карточки в предыдущем матче против "Урала") и травмированный полузащитник Олег Шатов. Перед матчем было объявлено об уходе в "Урал" полузащитника Вячеслава Подберезкина. Зато клубную заявку пополнил вратарь Никита Медведев. Правда, рекордсмен по продолжительности сухой серии в чемпионате России (1034 минуты) оказался среди запасных.
Сочинцы провели первый тайм с преимуществом, но смогли открыть счет лишь перед самым перерывом. На 44-й минуте после седьмого углового у ворот "Рубина" счет открыл габаритный словенский защитник Миха Мевля. Во втором тайме гости перевернули игру. На 68-й минуте Иван Игнатьев с пенальти сравнял счет, а на 77-й Денис Макаров вывел "Рубин" вперед.
Но концовка все-таки осталась за сочинцами. На 85-й минуте эквадорец Кристиан Нобоа забил со штрафного свой третий мяч в нынешнем сезоне, а уже в компенсированное время навес в штрафную замкнул еще один сочинский легионер - сербский защитник Иван Миладинович. У "Рубина" вновь выделялся Хвича Кварацхелия. 19-летний грузинский полузащитник заработал пенальти для своей команды, а также сделал голевую передачу, когда Макаров забивал второй мяч.
За "Cочи" дебютировал аргентинский защитник Эмануэль Маммана, вышедший на поле на 83-й минуте. После матча президент сочинского клуба Борис Ротенберг отметил игру новичка команды: "Здорово вышел Маммана, украсил игру, сразу видно, как мысль поменялась". "Сочи" одержал первую победу в чемпионате и довел беспроигрышную домашнюю серию с учетом прошлого сезона до восьми матчей, а "Рубин" впервые уступил на выезде за десять последних поединков.
Первые очки "Тамбова"
В Саранске на стадионе "Мордовия-Арена" встречались замыкавший таблицу "Тамбов" и вернувшиеся спустя 11 лет в элиту "Химки".
Матч получился богатым на события. На 41-й минуте главный арбитр Михаил Вилков после просмотра видеоповтора показал прямую красную карточку защитнику тамбовчан Алексею Грицаенко за умышленный удар рукой по лицу полузащитнику "Химок" Александру Трошечкину. Несмотря на то что нарушение произошло в штрафной площади хозяев, пенальти не был назначен, так как в этот момент мяч не находился в игре (гости готовились ввести его из аута). На 53-й минуте форвард "Тамбова" Владимир Обухов не реализовал пенальти, пробив выше ворот.
Помимо удаления, в матче было показано девять желтых карточек, семь из которых пришлись на футболистов подмосковной команды.
Единственный гол на 14-й минуте забил полузащитник Валерий Чуперка. "Тамбов" набрал первые очки в сезоне и поднялся на девятую строчку, а "Химки" заняли место тамбовчан на дне таблицы.
После игры спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков отметил важность первых очков в сезоне: "Главное - завоевали три очка. Тяжелый матч, в конце первого тайма остались в меньшинстве, но ребята справились, молодцы. Всем довольны. Сейчас для нас важно, что выиграли".
Несмотря на всего одно очко в трех матчах, в подмосковном клубе заявили, что полностью доверяют главному тренеру Дмитрию Гунько, который перед стартом чемпионата сменил скандально ушедшего Сергея Юрана. "Руководство клуба полностью доверяет Дмитрию Гунько и не ведет никаких переговоров с другими специалистами. Мы верим, что нам удастся поправить турнирное положение", - сказал ТАСС руководитель пресс-службы "Химок" Иван Тугарин.
"Краснодар" в шестой раз подряд обыграл дома туляков
Завершился игровой день матчем "Краснодар" - "Арсенал". Бронзовый призер прошлого первенства уверенно разобрался с туляками, забив по мячу в каждом тайме. На 35-й минуте счет открыл защитник Сергей Петров, а на 66-й преимущество хозяев закрепил шведский нападающий Маркус Берг, для которого это второй гол в сезоне.
У "Краснодара" из-за травм матч пропускали защитники Дмитрий Стоцкий и Урош Спаич, а также полузащитник Тонни Вилена. У туляков вне игры остались хавбеки Эванс и Кингс Кангва, которые получили красные карточки во встрече второго тура с "Уфой".
Команда Мурада Мусаева одержала вторую победу в турнире и поднялась на четвертое место в таблице.
"Краснодар" также продолжил традицию не терять очки в домашних матчах против "Арсенала", выиграв у туляков в шестом матче подряд на своем поле.
Программа тура завершится в среду. Состоятся матчи "Урал" - "Локомотив", "Уфа" - "Спартак", "Ахмат" - "Ротор", "Динамо" - "Ростов" и "Зенит" - ЦСКА.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|2
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|3
|Локомотив
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|4
|Краснодар
|3
|2
|0
|1
|5-1
|6
|5
|Сочи
|3
|1
|2
|0
|6-5
|5
|6
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|7
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|8
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|9
|Тамбов
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|10
|Уфа
|2
|1
|0
|1
|3-5
|3
|11
|Урал
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|12
|Рубин
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|13
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|14
|Арсенал
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|15
|Ротор
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|16
|Химки
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1