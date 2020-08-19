Один Хвича в поле не воин. ФК "Сочи" одержал первую победу в РПЛ

Программу тура открыл матч "Сочи" - "Рубин". Поединок на "Фиште" получился лихим - было забито пять мячей, а победитель определился в компенсированное время. На скамейку гостей вернулся главный тренер Леонид Слуцкий, который отбыл дисквалификацию за красную карточку, которую он получил за резкие высказывания в адрес судей в ходе матча первого тура с "Локомотивом" (0:2).

У "Рубина" матч пропускали новичок защитник Михаил Меркулов (из-за красной карточки в предыдущем матче против "Урала") и травмированный полузащитник Олег Шатов. Перед матчем было объявлено об уходе в "Урал" полузащитника Вячеслава Подберезкина. Зато клубную заявку пополнил вратарь Никита Медведев. Правда, рекордсмен по продолжительности сухой серии в чемпионате России (1034 минуты) оказался среди запасных.

Сочинцы провели первый тайм с преимуществом, но смогли открыть счет лишь перед самым перерывом. На 44-й минуте после седьмого углового у ворот "Рубина" счет открыл габаритный словенский защитник Миха Мевля. Во втором тайме гости перевернули игру. На 68-й минуте Иван Игнатьев с пенальти сравнял счет, а на 77-й Денис Макаров вывел "Рубин" вперед.

Но концовка все-таки осталась за сочинцами. На 85-й минуте эквадорец Кристиан Нобоа забил со штрафного свой третий мяч в нынешнем сезоне, а уже в компенсированное время навес в штрафную замкнул еще один сочинский легионер - сербский защитник Иван Миладинович. У "Рубина" вновь выделялся Хвича Кварацхелия. 19-летний грузинский полузащитник заработал пенальти для своей команды, а также сделал голевую передачу, когда Макаров забивал второй мяч.

За "Cочи" дебютировал аргентинский защитник Эмануэль Маммана, вышедший на поле на 83-й минуте. После матча президент сочинского клуба Борис Ротенберг отметил игру новичка команды: "Здорово вышел Маммана, украсил игру, сразу видно, как мысль поменялась". "Сочи" одержал первую победу в чемпионате и довел беспроигрышную домашнюю серию с учетом прошлого сезона до восьми матчей, а "Рубин" впервые уступил на выезде за десять последних поединков.