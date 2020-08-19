"Филадельфия" обыграла "Монреаль" в четвертой игре серии первого раунда плей-офф НХЛ

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на площадке 25 минут 38 секунд, не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности "+2".

ТАСС, 19 августа. "Филадельфия" одержала победу над "Монреалем" со счетом 2:0 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто без зрителей.

Вратарь "Филадельфии" Картер Харт отразил все 29 бросков по воротам и во втором матче подряд оформил шат-аут.

"Филадельфия" ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Четвертая встреча пройдет в ночь на четверг (начало - 03:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, а команды Восточной конференции - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.