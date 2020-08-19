Тухель: футболисты ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов показали сочетание характера и класса

ТАСС, 19 августа. Футболисты французского клуба "Пари Сен-Жермен" в матче полуфинала Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига" показали сочетание настроя и высокого класса. Об этом после матча заявил главный тренер парижской команды Томас Тухель, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

ПСЖ одержал победу со счетом 3:0 и вышел в финал турнира.

"Я не мог расслабиться ни на мгновение, самым важным для меня было то, как мы оборонялись, - отметил Тухель. - Сегодня мы показали хорошее сочетание настроя, характера и высокого класса. Мы оставались верными своему плану на игру. Когда это было возможно, мы старались перекрывать свободные зоны, тормозить контратаки соперника, и использовали скорость Анхеля [Ди Марии], Килиана [Мбаппе] и Неймара, разрывая построения немецкого клуба".

Тухель добавил, что он не стал вносить большие тактические изменения в игру команды перед матчем. "Да, мы готовились к конкретному сопернику, но особо не вносили коррективы в свою игру, - сказал немецкий специалист. - Наши игроки снова показали, насколько голодны до побед. Они умеют работать и терпеть все вместе".

ПСЖ 23 августа сыграет в финале с победителем пары "Лион" (Франция) - "Бавария" (Германия).

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса и возобновилась 7 августа. Начиная с четвертьфинала все матчи турнира проходят без зрителей в Лиссабоне, противостояния состоят из одной встречи.