Нагельсманн: футболисты "Лейпцига" потеряли веру в себя после второго гола в матче с ПСЖ

ТАСС, 19 августа. Футболисты "Лейпцига" перестали верить в свои силы после второго пропущенного гола в полуфинале Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен". Об этом заявил главный тренер немецкого клуба Юлиан Нагельсманн, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу ПСЖ. Мячи забили Маркиньос (13-я минута), Анхель Ди Мария (42) и Хуан Бернат (56).

"После второго гола наши игроки начали терять веру в себя, это естественно, - отметил Нагельсманн. - Сейчас сложно думать о том, какой же отличный сезон мы провели в Лиге чемпионов, но через неделю все снова будет в порядке. Молодая команда хорошо себя проявила в этом турнире, и мы постараемся повторить в следующем сезоне".

"Будучи тренером, ты всегда думаешь о будущем. И сейчас мы можем вынести из произошедшего немало позитивных моментов. Во-первых, это отношение к делу. Мы показали характер, но вынуждены признать, что соперник был сильнее", - добавил Нагельсманн.

ПСЖ 23 августа сыграет в финале с победителем пары "Лион" (Франция) - "Бавария" (Германия).

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса и возобновилась 7 августа. Начиная с четвертьфинала все матчи турнира проходят без зрителей в Лиссабоне, противостояния состоят из одной встречи.