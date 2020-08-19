"Даллас" одержал третью победу в серии плей-офф НХЛ с "Калгари". Худобин сделал 28 сейвов

В составе победителей отличились Джейми Бенн (11-я минута) и Йон Клингберг (42). У проигравших шайба на счету Микаэля Баклунда (20).

ТАСС, 19 августа. "Даллас" одержал победу над "Калгари" со счетом 2:1 в пятом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил 28 из 29 бросков по воротам. Его одноклубники форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов не отметились результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Далласа". Следующий матч пройдет 20 августа.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.