"Хьюстон" обыграл "Оклахому" в матче плей-офф НБА. Харден набрал 37 очков

ТАСС, 19 августа. "Хьюстон" выиграл у "Оклахомы" со счетом 123:108 в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Хьюстона" Джеймс Харден, который оформил дабл-дабл - 37 очков и 11 подборов. В составе "Оклахомы" 29 очков на счету Данило Галлинари, дабл-даблы в активе бывшего защитника "Хьюстона" Криса Пола (20 очков, 10 подборов, 9 передач) и центрового Стивена Адамса (17 очков, 12 подборов).

Вторая игра серии 1/4 финала Западной конференции состоится 20 августа (начало - 22:30 мск). В сериях 1/4 финала Восточной конференции "Милуоки" проиграл в первом матче "Орландо" (110:122), "Индиана" уступила "Майами" (101:113).

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.