Шайбы Овечкина и Кузнецова принесли "Вашингтону" победу в матче плей-офф НХЛ с "Айлендерс"

В составе победителей отличились российские нападающие Евгений Кузнецов (24-я минута) и Александр Овечкин (26, 44), у проигравших шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (4) и Мэтью Барзал (10). Голевыми передачами у "Вашингтона" отметились Кузнецов, защитники Дмитрий Орлов и Джон Карлсон (дважды), а также вратарь Брэйден Холтби. Нападающий "Вашингтона" Илья Ковальчук не набрал очков в игре. Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 26 бросков из 29, Холтби - 24 из 26.

ТАСС, 19 августа. "Вашингтон" одержал волевую победу над "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:2 в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По ходу встречи столичный клуб проигрывал в две шайбы.

На счету Овечкина теперь 69 шайб в розыгрышах Кубка Стэнли, он обогнал по этому показателю Горди Хоу и капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби, выйдя на 18-е место. В текущем плей-офф он набрал 5 (4 гола + 1 пас) очков. Всего в карьере в активе россиянина 131 (69+62) очко в розыгрышах Кубка Стэнли.

Кузнецов в плей-офф НХЛ набрал в сумме 62 очка (27+35). Он обошел Майкла Риддла и занимает пятое место в истории клуба по количеству очков в Кубке Стэнли. В текущем сезоне на его счету 4 (3+1) очка в плей-офф. Орлов набрал 3 очка (0+3) в текущем розыгрыше, всего в его активе 19 (2+17) баллов в Кубке Стэнли.

Холтби сделал четвертый голевой пас в карьере в плей-офф НХЛ. Из действующих вратарей четыре паса на счету Бена Бишопа ("Даллас"), шесть передач у Пекке Ринне ("Нэшвилл"). Карлсон во всех матчах серии с "Айлендерс" отмечается как минимум одной голевой передачей. Он обогнал Дейла Хантера, сделав 48 результативных передач в карьере в плей-офф НХЛ, и вышел на третье место по этому показателю в истории франшизы.

Овечкин был признан первой звездой матча, Кузнецов - второй, Карлсон - третьей.