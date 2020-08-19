Трипл-дабл Джеймса не спас "Лейкерс" от проигрыша "Портленду" в матче плей-офф НБА

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Портленда" Дамиан Лиллард, который набрал 34 очка. Дабл-дабл оформили его партнеры по команде центровой Юсуф Нуркич (16 очков, 14 подборов) и форвард Кармело Энтони (11 очков, 10 подборов). В составе "Лейкерс" трипл-дабл на счету форварда Леброна Джеймса (23 очка, 17 подборов, 16 передач), дабл-дабл у форварда Энтони Дэвиса (28 очков, 11 подборов).

Джеймс установил собственный рекорд по количеству передач в матче плей-офф. Он является первым игроком "Лейкерс", сделавшим 15 или более передач в матче плей-офф после Мэджика Джонсона, который в пятой игре финала НБА 1991 года против "Чикаго" набрал 20 результативных пасов.

"Лейкерс" по итогам регулярного чемпионата заняли первое место в Западной конференции. "Милуоки" стал первым на Востоке, в первом матче плей-офф команда уступила "Орландо". Оба победителя регулярного чемпионата в конференциях проигрывали первый матч в плей-офф только в сезоне-2002/03. Тогда с поражений стартовали "Детройт" и "Сан-Антонио", однако в итоге они смогли выиграть серии первого раунда, а "Сан-Антонио" стал чемпионом.

Вторая игра серии 1/4 финала Западной конференции состоится 21 августа (начало - 04:00 мск). Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.