Борис Ротенберг: ФК "Сочи" нужно пополнение среди опорных полузащитников и в атаке

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Сочи" нуждается в новичках в опорной зоне полузащиты и в нападении. Такое мнение высказал ТАСС президент сочинского клуба Борис Ротенберг.

Один Хвича в поле не воин. ФК "Сочи" одержал первую победу в РПЛ

Сочинский клуб во вторник в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги обыграл "Рубин" со счетом 3:2. Перед началом нынешнего сезона команду покинули вернувшийся из аренды в "Зенит" полузащитник Андрей Мостовой и нападающий Александр Кокорин, у которого истек контракт с санкт-петербургским клубом.

"Нам не хватает новичков в опорной зоне и нападении. [Дмитрий] Полоз не справляется, нет таких, как Кокорин, Мостовой - они были более мобильными. Но надо доверять молодежи, у нас есть [Акмаль] Бахтияров - быстренький мальчишка. У нас хорошие молодые ребята, главное, чтобы тренерам они нравились", - сказал Ротенберг.

"Сочи" арендовал, в частности, защитника Эмануэля Мамману, в качестве свободных агентов в команду перешли полузащитник Жоаозиньо из "Динамо" и защитник Тимофей Маргасов из "Локомотива".