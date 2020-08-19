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Футбол в России

Борис Ротенберг: ФК "Сочи" нужно пополнение среди опорных полузащитников и в атаке

Перед началом нынешнего сезона команду покинули вернувшийся из аренды в "Зенит" полузащитник Андрей Мостовой и нападающий Александр Кокорин
Владелец ФК "Сочи" Борис Ротенберг Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Владелец ФК "Сочи" Борис Ротенберг
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Сочи" нуждается в новичках в опорной зоне полузащиты и в нападении. Такое мнение высказал ТАСС президент сочинского клуба Борис Ротенберг.

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Сочинский клуб во вторник в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги обыграл "Рубин" со счетом 3:2. Перед началом нынешнего сезона команду покинули вернувшийся из аренды в "Зенит" полузащитник Андрей Мостовой и нападающий Александр Кокорин, у которого истек контракт с санкт-петербургским клубом.

"Нам не хватает новичков в опорной зоне и нападении. [Дмитрий] Полоз не справляется, нет таких, как Кокорин, Мостовой - они были более мобильными. Но надо доверять молодежи, у нас есть [Акмаль] Бахтияров - быстренький мальчишка. У нас хорошие молодые ребята, главное, чтобы тренерам они нравились", - сказал Ротенберг.

"Сочи" арендовал, в частности, защитника Эмануэля Мамману, в качестве свободных агентов в команду перешли полузащитник Жоаозиньо из "Динамо" и защитник Тимофей Маргасов из "Локомотива".

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