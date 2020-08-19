"Вегас" стал первым четвертьфиналистом Кубка Стэнли

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Макс Пачиоретти (20-я минута), Марк Стоун (21), Алек Мартинес (28) и Алекс Так (42). У проигравших отличились Джонатан Тэйвз (11), Алекс Дебринкэт (19) и Патрик Кейн (25).

ТАСС, 19 августа. "Вегас" одержал победу над "Чикаго" со счетом 4:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Вегаса". Команда стала первой, вышедшей в четвертьфинал Кубка Стэнли. Соперник "Вегаса" на следующей стадии плей-офф НХЛ определится позднее.

"Вегас" проводит свой третий сезон в НХЛ. В первом сезоне команда из Лас-Вегаса дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила "Вашингтону" со счетом 1-4 в серии. В сезоне-2018/19 "Вегас" вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв "Сан-Хосе" - 3-4. "Чикаго" вышел в плей-офф впервые с сезона-2016/17, тогда команда в первом раунде уступила "Нэшвиллу" - 0-4.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, команды Восточной конференции - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.