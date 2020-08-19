Три бэкфлипа и "шкура" для аквабайка. Что такое гидрофлайт и где на него посмотреть

Это довольно молодая дисциплина, ведь сам спортивный снаряд был создан не так давно. В 2011 году французский спортсмен Фрэнки Запата представил миру флайборд — платформу, на которой человек может передвигаться над водой (и даже под ней). Доска двигается благодаря реактивному потоку воды, который нагнетается и передается через специальный шланг, прикрепленный к аквабайку.

"Тут стоит сразу объяснить, что гидрофлайт — это официальное название дисциплины, которое зарегистрировано в Министерстве спорта РФ и признано во всем мире. Слова "флайборд" и "флайбординг", конечно, тоже используют, особенно в общении между собой, но это — торговая марка Фрэнки Запаты, создателя самого спортивного снаряда", — поясняет первый вице-президент Федерации водно-моторного спорта России (ФВМСР) Андрей Краснов. Постепенно слово "флайборд" стало использоваться не только как обозначение марки, но и как название самой доски. Примерно то же самое произошло с сегвеями, которые вошли в историю под этим названием, хотя Segway Inc — всего лишь компания, выпускающая эти балансирующие самокаты.

"Запата придумал и создал флайборд, но сейчас техника шагнула дальше, — продолжает Краснов. — Например, основные фавориты грядущего чемпионата России соревноваться будут не на флайбордах производства Запаты, а на модели Jetblade Scorpion — это облегченная карбоновая платформа с немного видоизмененным принципом конструкции, более маневренная". В России Минспорт официально признал дисциплину частью водно-моторного спорта осенью прошлого года, а предстоящие соревнования на Пироговском водохранилище должны войти в историю как первое в мире национальное первенство по гидрофлайту. "Сейчас у нас уже около 100 заявок от участников, которые намерены соревноваться на чемпионате страны. География очень обширна, к примеру, есть спортсмены из Владивостока, — рассказал собеседник ТАСС. — Возраст участников достаточно молодой — от 16 до 25 лет, но есть люди и постарше. Если говорить о профессиональном занятии гидрофлайтом, то это спорт молодых, и по объективным причинам — тут дело в гибкости, смелости для исполнения трюков".

Для победы на чемпионате России спортсменам на Пироговском водохранилище будет нужно показать максимум своих умений за определенный промежуток времени и впечатлить бригаду из пяти судей. "Платформа может подняться вверх примерно метров на 20, и на самом деле это довольно страшная высота, трюки исполняют все же пониже, — отмечает Краснов. — Зрелищных элементов в гидрофлайте много, один из самых сложных — три бэкфлипа подряд, когда человек выходит на максимальную высоту и делает три сальто назад, еще из опасных и красивых трюков — сальто вперед, проход под шлангом. Все это можно будет увидеть на чемпионате России". Защитная "шкура" гидроцикла По словам первого вице-президента Федерации водно-моторного спорта России, в гидрофлайт люди приходят стихийно. Сначала просто пробуют встать на доску, а потом влюбляются в эту дисциплину и начинают заниматься профессионально. "Нижнего возрастного порога тут нет — все зависит от ребенка и его желания заниматься, лет с десяти уже спокойно можно вставать на платформу. Конечно, детских спортивных школ, как в давно существующих, классических видах, в нашей стране пока не существует. Для этого нужно создавать программу развития дисциплины, заручиться поддержкой, но это необходимая работа", — рассказывает Краснов.

Оборудование для гидрофлайта не дешевое — экипировка, сама платформа и, конечно, гидроцикл. Один только гидроцикл может оказаться довольно неподъемной тратой для любителей, поэтому учиться все обычно начинают с прокатных точек, где кто-то из энтузиастов приобретает необходимое оборудование и сдает его в аренду. Со стороны гидрофлайт выглядит довольно опасным занятием, но, как и в других экстремальных видах спорта, максимальное внимание здесь уделяется защите спортсмена от травм.

"Гидрофлайтинг действительно смотрится весьма угрожающе, даже если спортсмен поднялся над водой всего на метр из 10−20 возможных, — соглашается Краснов. — Не буду говорить, что это нетравмоопасный вид спорта, ситуации бывают разные, но гидрофлайт не опаснее классических олимпийских дисциплин, того же хоккея или даже тенниса. У нас спортсмен выступает на воде, куда и приземляется даже в случае падения. Да, в воде рядом всегда находится гидроцикл, который обеспечивает нагнетание воды в платформу, но даже он обычно с защитными элементами. Столкновения спортсмена с гидроциклом произойти не должно, но, повторюсь, ситуации могут возникнуть разные. Защита должна минимизировать травмы в случае падения человека на корпус гидроцикла, для этого вокруг корпуса байка крепят надувной бампер, а на морду гидроцикла надевают так называемую шкуру".

Защитные элементы предусмотрены не только на аквабайке, без определенной экипировки спортсменов просто не выпустят на соревнования. "Все спортсмены обязательно выступают в шлемах, но специальной защитной экипировки, например "черепахи" для спины, нет, — отмечает Краснов. — Такая защита мешала бы ребятам при выполнении элементов. А вот без спасательного жилета никуда, он также обязательно надет на всех спортсменов. Причем это не классические, большие и оранжевые жилеты, которые обычно можно увидеть на прогулочных катерах и других плавсредствах. У нас жилеты эргономичные, подогнанные по фигуре спортсмена, и не мешают активно двигаться".