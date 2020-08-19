Бюджет Евро-2020 в Петербурге останется на уровне 3,5 млрд рублей

17 марта 2020 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за пандемии коронавируса принял решение перенести чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса. Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля нынешнего года, состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бюджет на подготовку к матчам чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге сохранится на уровне 3,5 млрд рублей, несмотря на изменение сроков проведения турнира. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета российской части первенства Алексей Сорокин.

Сорокин: оргкомитет игр Евро-2020 в Санкт-Петербурге готов к турниру за год до его старта

"Бюджет подготовки к Евро не меняется, - сказал Сорокин. - Путем оптимизации мы остаемся в том бюджете, который уже был утвержден изначально. Никаких существенных изменений, кроме перераспределения уже имеющихся средств, наш финансовый план не претерпел. Смысл в том, что никто ничего не добавляет - средства перераспределяются".

"Благодаря изменениям в кадровой политике мы оптимизировали нашу работу, приняли те же решения, что и остальные организации в ходе пандемии", - добавил генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020.

В конце декабря 2019 года была утверждена программа подготовки к проведению в России в 2020 году матчей чемпионата Европы по футболу. Всего по программе на 2019 и 2020 годы было выделено 3,54 млрд рублей, из которых 2,98 млрд - средства федерального бюджета, а 559 млн рублей - из бюджетов субъектов РФ. Ответственным координатором программы было определено Министерство спорта РФ.

Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.