Бюджет Евро-2020 в Петербурге останется на уровне 3,5 млрд рублей

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бюджет на подготовку к матчам чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге сохранится на уровне 3,5 млрд рублей, несмотря на изменение сроков проведения турнира. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета российской части первенства Алексей Сорокин.
17 марта 2020 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за пандемии коронавируса принял решение перенести чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса. Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля нынешнего года, состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.
"Бюджет подготовки к Евро не меняется, - сказал Сорокин. - Путем оптимизации мы остаемся в том бюджете, который уже был утвержден изначально. Никаких существенных изменений, кроме перераспределения уже имеющихся средств, наш финансовый план не претерпел. Смысл в том, что никто ничего не добавляет - средства перераспределяются".
"Благодаря изменениям в кадровой политике мы оптимизировали нашу работу, приняли те же решения, что и остальные организации в ходе пандемии", - добавил генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020.
В конце декабря 2019 года была утверждена программа подготовки к проведению в России в 2020 году матчей чемпионата Европы по футболу. Всего по программе на 2019 и 2020 годы было выделено 3,54 млрд рублей, из которых 2,98 млрд - средства федерального бюджета, а 559 млн рублей - из бюджетов субъектов РФ. Ответственным координатором программы было определено Министерство спорта РФ.
Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.