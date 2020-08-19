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НХЛ

Овечкин: "Вашингтон" может перевернуть ход серии с "Айлендерс" в 1/8 финала Кубка Стэнли

В ночь на среду "Вашингтон" обыграл "Айлендерс" со счетом 3:2, россиянин отметился двумя заброшенными шайбами
Александр Овечкин AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 19 августа. "Вашингтон" сохранит шансы на выход в 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), если в дальнейшем будет играть, как в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с "Нью-Йорк Айлендерс". Такое мнение высказал капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.

В ночь на среду "Вашингтон" обыграл "Айлендерс" со счетом 3:2. Овечкин оформил дубль, еще одна шайба на счету Евгения Кузнецова.

"Если мы продолжим играть так же, у нас будет хороший шанс перевернуть ход серии, - сказал Овечкин. - Но мы идем от матча к матчу. Это только одна победа, мы двигаемся дальше".

"Вашингтон" сократил отставание в счете в серии до четырех побед (1-3). Следующий матч пройдет 21 августа.

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