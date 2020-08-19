Вице-президент "Металлурга": Мозякин будет готов к началу сезона

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин, который не сыграет в предстоящем Кубке чемпионов в Казани, будет готов к старту сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков.

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Кубок чемпионов с участием обладателей Кубка Гагарина разных лет "Ак Барса", "Металлурга", "Салавата Юлаева" и СКА стартует 19 августа. Мозякин не примет участия в турнире. Сезон в КХЛ начнется 2 сентября, "Металлург" проведет первый матч дома с "Куньлунем" 4 сентября.

"Мозякин не приехал на турнир, у него старая травма, не стали рисковать. К началу сезона будет готов. [Николая] Кулемина тоже оставили, чтобы он ногу в порядок привел, остальные все здоровы", - сказал Ласьков.

В составе "Металлурга" Мозякин выступает с 2011 года и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, а также побил ряд рекордов чемпионатов страны, в частности по набранным очкам и заброшенным шайбам. Дважды он признавался самым ценным игроком плей-офф. В конце мая 39-летний форвард продлил контракт с клубом на год.

Ранее клуб принял участие в Мемориала Ромазана в Магнитогорске, в котором играла и "Сибирь", хоккеисты которой заразились коронавирусом. Из-за этого новосибирский клуб не сыграет на турнире на Кубок губернатора Челябинской области 23-27 августа. По мнению Ласькова, хоккеисты "Сибири" заразились коронавирусом еще до приезда в Магнитогорск.

"Пускай в "Сибири" посчитают дни, учитывая, что уже в предпоследней игре турнира они были в масках, а на последней у них не было тренера. Коронавирус развивается минимум дней за семь, скорее всего, они приехали с ним. У нас же жесткий контроль: перед отъездом мы сдали анализы, результаты все отрицательные, выслали их в "Ак Барс", - сказал Ласьков.