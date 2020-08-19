{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Судейский комитет РФС проведет встречи с клубами Российской премьер-лиги

Темами лекций станут последние изменения правил игры

ТАСС, 19 августа. Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) проведет серию лекций для игроков и тренеров команд Российской премьер-лиги (РПЛ) в целях разъяснения спорных вопросов, касающихся судейства. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Темами лекций станут последние изменения правил игры, современные тенденции в трактовках, разбор спорных игровых моментов из матчей Тинькофф - РПЛ и других европейских чемпионатов.

Также во время встреч будут затронуты нюансы работы и протокол системы видеоассистента рефери.

Теги
Российский футбол
Допинг в спорте
Комитет по соответствию WADA обсудит ситуацию с возможным увольнением Гануса
Общее собрание учредителей РУСАДА 28 августа рассмотрит вопрос об увольнении Гануса на основании рекомендации наблюдательного совета организации
Читать полностью