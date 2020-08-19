Судейский комитет РФС проведет встречи с клубами Российской премьер-лиги

ТАСС, 19 августа. Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) проведет серию лекций для игроков и тренеров команд Российской премьер-лиги (РПЛ) в целях разъяснения спорных вопросов, касающихся судейства. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Темами лекций станут последние изменения правил игры, современные тенденции в трактовках, разбор спорных игровых моментов из матчей Тинькофф - РПЛ и других европейских чемпионатов.

Также во время встреч будут затронуты нюансы работы и протокол системы видеоассистента рефери.