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Летние олимпийские виды спорта

Российские гимнасты прошли тестирование на коронавирус и возобновили тренировки

Спортсмены готовятся к чемпионату России, который пройдет в Пензе с 26 октября по 8 ноября

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Мужская и женская сборные России по спортивной гимнастике успешно прошли тестирование на коронавирусную инфекцию и в полном составе возобновили тренировки на подмосковной базе "Озеро Круглое". Об этом сообщила ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

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"Гимнасты, которым ранее был предоставлен небольшой отпуск, 16 августа заехали на очередной сбор на "Озеро Круглое", - сказала Родионенко. - На следующий день они прошли на тестирование на коронавирусную инфекцию, которое показало, что все спортсмены здоровы. Сейчас команда в полном составе уже приступила к тренировкам, которые продлятся до 3 сентября".

"У нас остается все меньше времени до чемпионата страны, который начнется в конце октября. Гимнасты на этом сборе будут уже выполнять полные комбинации", - добавила собеседница ТАСС.

В числе вызванных на сбор трехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Денис Аблязин, трехкратный чемпион мира Артур Далалоян, обладатель трех золотых медалей чемпионата мира 2019 года Никита Нагорный, серебряные призеры Олимпиады-2016 Давид Белявский и Иван Стретович, двукратная победительница Европейских игр - 2019 Ангелина Мельникова, чемпионка Европы 2018 года Лилия Ахаимова и ряд других ведущих спортсменов.

Чемпионат России пройдет в Пензе с 26 октября по 8 ноября.

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Летние олимпийские виды спорта
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