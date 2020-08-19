Российские гимнасты прошли тестирование на коронавирус и возобновили тренировки

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Мужская и женская сборные России по спортивной гимнастике успешно прошли тестирование на коронавирусную инфекцию и в полном составе возобновили тренировки на подмосковной базе "Озеро Круглое". Об этом сообщила ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

"Гимнасты, которым ранее был предоставлен небольшой отпуск, 16 августа заехали на очередной сбор на "Озеро Круглое", - сказала Родионенко. - На следующий день они прошли на тестирование на коронавирусную инфекцию, которое показало, что все спортсмены здоровы. Сейчас команда в полном составе уже приступила к тренировкам, которые продлятся до 3 сентября".

"У нас остается все меньше времени до чемпионата страны, который начнется в конце октября. Гимнасты на этом сборе будут уже выполнять полные комбинации", - добавила собеседница ТАСС.

В числе вызванных на сбор трехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Денис Аблязин, трехкратный чемпион мира Артур Далалоян, обладатель трех золотых медалей чемпионата мира 2019 года Никита Нагорный, серебряные призеры Олимпиады-2016 Давид Белявский и Иван Стретович, двукратная победительница Европейских игр - 2019 Ангелина Мельникова, чемпионка Европы 2018 года Лилия Ахаимова и ряд других ведущих спортсменов.

Чемпионат России пройдет в Пензе с 26 октября по 8 ноября.