Комитет по соответствию WADA обсудит ситуацию с возможным увольнением Гануса

Общее собрание учредителей РУСАДА 28 августа рассмотрит вопрос об увольнении Гануса на основании рекомендации наблюдательного совета организации. Поводом для такой рекомендации послужили выводы аудиторской проверки, которая выявила серьезные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА в 2018 и 2019 годах.

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудит с руководством WADA ситуацию, связанную с возможным увольнением Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщили в WADA.

"WADA по-прежнему очень обеспокоено последними событиями, которые касаются РУСАДА, и находится в контакте с РУСАДА и другими уполномоченными российскими органами власти для получения дополнительной информации и разъяснений по этим событиям", - заявили в WADA.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и в ближайшие дни обсудим возможные шаги с нашим независимым комитетом по соответствию", - отметили в организации.

Комитет по соответствию WADA был учрежден в 2015 году для мониторинга соблюдения антидопинговыми организациями Всемирного антидопингового кодекса. Этот независимый орган предоставляет консультации, рекомендации и рекомендации исполкому WADA по вопросам соблюдения. Именно на основе рекомендации этого комитета исполком WADA в декабре прошлого года принял лишил РУСАДА статуса соответствия и наложил четырехлетние санкции на российский спорт за манипуляции с данными московской лаборатории. Решение пока не вступило в силу, поскольку было обжаловано российской стороной. Апелляция будет рассмотрена в ноябре этого года.

В январе британца Джонатана Тейлора во главе комитета по соответствия WADA сменил австралиец Джеймс Вуд. Ганус является генеральным директором РУСАДА с августа 2017 года.