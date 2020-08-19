Внеочередная конференция Федерации хоккея на траве России пройдет 6 октября

В конце декабря 2019 года президент ФХТР Николай Александров, который был на тот момент главой "Метростроя", был арестован по подозрению в совершении экономических преступлений.

Во вторник Министерство спорта РФ приостановило действие государственной аккредитации ФХТР. Правами и обязанностями федерации на шесть месяцев была наделена Федерация бейсбола России.

Александрову вменяют заключение фиктивного договора на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена от станции "Международная" до станции "Южная". В январе по решению суда Александрова отпустили под домашний арест, но в начале апреля по ходатайству следствия заключили под стражу по второму уголовному делу о растрате. В мае городской суд вновь изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

В феврале в связи с арестом Александрова были проведены внеочередные выборы президента ФХТР, на которых победил Андрей Кананин, являющийся помощником депутата Госдумы Михаила Бугеры.

Однако в августе в Олимпийском комитете России ТАСС сообщили, что выборы были признаны нелегитимными и Александров продолжает оставаться руководителем федерации. В ОКР подчеркнули, что выборы были проведены с нарушением устава, поскольку действующий президент организации не подавал заявления о своей отставке, а срок его полномочий по уставу на момент проведения февральской конференции не истек.