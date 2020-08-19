Внеочередная конференция Федерации хоккея на траве России пройдет 6 октября

ТАСС, 19 августа. Внеочередная конференция Федерации хоккея на траве России (ФХТР) состоится 6 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Во вторник Министерство спорта РФ приостановило действие государственной аккредитации ФХТР. Правами и обязанностями федерации на шесть месяцев была наделена Федерация бейсбола России.
Согласно проекту повестки конференции, на ней будут рассмотрены вопросы досрочного прекращения полномочий президента ФХТР, избрание нового президента организации, досрочное прекращение полномочий и избрание членов исполкома ФХТР.
Ситуация в Федерации хоккея на траве России
В конце декабря 2019 года президент ФХТР Николай Александров, который был на тот момент главой "Метростроя", был арестован по подозрению в совершении экономических преступлений.
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Александрову вменяют заключение фиктивного договора на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена от станции "Международная" до станции "Южная". В январе по решению суда Александрова отпустили под домашний арест, но в начале апреля по ходатайству следствия заключили под стражу по второму уголовному делу о растрате. В мае городской суд вновь изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.
В феврале в связи с арестом Александрова были проведены внеочередные выборы президента ФХТР, на которых победил Андрей Кананин, являющийся помощником депутата Госдумы Михаила Бугеры.
Однако в августе в Олимпийском комитете России ТАСС сообщили, что выборы были признаны нелегитимными и Александров продолжает оставаться руководителем федерации. В ОКР подчеркнули, что выборы были проведены с нарушением устава, поскольку действующий президент организации не подавал заявления о своей отставке, а срок его полномочий по уставу на момент проведения февральской конференции не истек.