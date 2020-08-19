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Допинг в спорте

WADA оценит антидопинговую безопасность вакцин от коронавируса после их изучения

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V"
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оценит антидопинговую безопасность вакцин от коронавирусной инфекции после их изучения. Об этом ТАСС сообщили в организации.

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Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Разработкой вакцины также занимаются несколько других стран.

"Мы не можем гадать на эту тему, не зная компонентов, входящих в состав этих вакцин, которые все еще находятся в стадии разработки", - заявили в WADA.

По причине пандемии коронавируса в 2020 году были отменены или перенесены практически все международные соревнования, включая Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 21,8 млн человек, около 775 тыс. умерли.

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