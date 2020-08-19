"Амур" сообщил о двух хоккеистах, заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Два хоккеиста хабаровского клуба "Амур" заразились коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор клуба Александр Филиппенко.

"Пока официально подтверждены двое заболевших. Все предписания клуб выполняет, но в любой момент можно ожидать все что угодно", - сказал Филиппенко.

"Амур" выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с первого года ее существования. Клуб дважды выходил в плей-офф (2012, 2018), где уступал в первом раунде.

18 августа пресс-служба новосибирской "Сибири" проинформировала о 11 положительных результатах тестов на коронавирусную инфекцию в команде, из-за чего она пропустит Кубок губернатора Челябинской области (23-27 августа). Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о 53 случаях заражения коронавирусом среди игроков лиги по состоянию на 6 августа.