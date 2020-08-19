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Формула-1

Все 10 команд "Формулы-1" подтвердили участие в чемпионате до 2025 года

Исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри подчеркнул, что новое соглашение создаст условия, которые будут более справедливыми с финансовой точки зрения
"Формула-1" EPA-EFE/DIEGO AZUBEL
Описание
"Формула-1"
© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ТАСС, 19 августа. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" объявило, что все 10 команд подписали новый договор об участии в чемпионате до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

В договоре подробно изложены условия участия команд на ближайшие годы. "Феррари", "Уильямс" и "Макларен" объявили о своей регистрации во вторник. Остальные семь участников - "Мерседес", "Ред Булл", "Альфа Таури", "Рейсинг Пойнт" (со следующего сезона команда будет называться "Астон Мартин"), "Рено", "Альфа Ромео" и "Хаас" - согласовали условия в среду. Данное соглашение обеспечит стабильность гоночных соревнований.

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"Соглашение обеспечит долгосрочное устойчивое развитие "Формулы-1" и в сочетании с новыми правилами, объявленными в октябре 2019 года, которые вступят в силу в 2022 году, поможет сократить финансовые и технические диспропорции, а также повысить конкурентоспособность команд, в чем заинтересованы наши фанаты", - сообщается в официальном заявлении "Формулы-1".

Исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри подчеркнул, что новое соглашение создаст условия, которые будут более справедливыми с финансовой точки зрения и помогут добиться большей борьбы и зрелищности на трассе. "Этот год был беспрецедентным для мира, и мы гордимся тем, что "Формула-1" собралась вместе в последние месяцы, чтобы безопасно вернуться в гонки. Ранее в этом году мы сказали, что из-за пандемии договор потребует дополнительного времени для согласования, и мы рады, что к августу смогли достичь договоренности между всеми командами по долгосрочным планам", - отметил он.

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