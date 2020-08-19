"Барселона" объявила о назначении Кумана на пост главного тренера

Контракт с 57-летним специалистом рассчитан до 2022 года, он стал пятым главным тренером из Нидерландов в истории "Барселоны", до него на этом посту работали Йохан Кройф, выигравший 11 трофеев, Франк Райкард (5), Луи ван Гал (4) и Ринус Михелс (3). На этом посту Куман сменил испанца Кике Сетьена, который покинул клуб после поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов. Сетьен работал в "Барселоне" с января 2020 года, сменив, в свою очередь, соотечественника Эрнесто Вальверде.

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14 августа "Барселона" разгромно проиграла германской "Баварии" в матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 2:8. В испанском первенстве клуб занял второе место, уступив мадридскому "Реалу" пять очков. В четвертьфинале кубка страны "Барселона" проиграла "Атлетику".

Куман с 2018 года возглавлял сборную Нидерландов, в качестве главного тренера он также работал в нидерландских "Витессе", "Аяксе", ПСВ, АЗ, "Фейенорде", португальской "Бенфике", испанской "Валенсии", английских "Эвертоне" и "Саутгемптоне". В качестве игрока он выступал за "Барселону" с 1989 по 1995 год, с командой он выиграл первый в ее истории Кубок европейских чемпионов (предшественник Лиги чемпионов) в 1992 году, причем в финальном матче турнира против итальянской "Сампдории" он отметился победным голом в дополнительное время. Также с каталонской командой Куман четыре раза выиграл чемпионат Испании, один раз - национальный кубок, трижды - Суперкубок Испании, один раз - Суперкубок УЕФА.

Кроме того, Куман является чемпионом Европы 1988 года в составе сборной Нидерландов, четырехкратным чемпионом Нидерландов, трехкратным обладателем кубка страны, обладателем Кубка европейских чемпионов сезона-1987/88 в составе ПСВ. Занимая должность главного тренера, он дважды приводил к титулу чемпионов Нидерландов "Аякс", один раз - ПСВ, с "Аяксом" выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов, с "Бенфикой" - Суперкубок Португалии, с "Валенсией" - Кубок Испании, а со сборной Нидерландов дошел до финала Лиги наций, где уступил команде Португалии (0:1).