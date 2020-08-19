СМИ: футбольный клуб "Наполи" рассматривает Джикию на замену Кулибали

ТАСС, 19 августа. Итальянский футбольный клуб "Наполи" заинтересован в приобретении капитана московского "Спартака" Георгия Джикии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Corriere del Mezzogiorno.

Сделка возможна в случае перехода защитника Калиду Кулибали из "Наполи" в "Манчестер Сити". По информации источника, переговоры между клубами по сенегальцу близки к завершению, английский клуб предложил за игрока €70 млн и бонусные выплаты. 29-летний защитник согласовал контракт до конца июня 2025 года, по которому он будет получать €10 млн в год. Среди возможных новичков 26-летнего Джикию назвал главный тренер неаполитанцев Дженнаро Гаттузо, также на замену Кулибали рассматриваются защитник английского "Арсенала" Сократис Папастатопулос и игрок французского "Лилля" Габриэл.

В сезоне-2019/20 Кулибали провел за "Наполи" 34 матча и не отличился результативными действиями, заработав девять желтых карточек и одну красную.

Джикия перешел в "Спартак" из пермского "Амкара" зимой 2017 года, провел за москвичей 105 матчей во всех турнирах, забил четыре гола. В 2017 году Джикия стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России в составе "Спартака", в 2018 году футболист завоевал бронзовые медали национального первенства. За сборную России защитник сыграл 23 матча, забив один мяч.