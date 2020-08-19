Бывший глава селекционной службы ФК "Спартак" Аверьянов вернулся в клуб

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший руководитель селекционной службы футбольного клуба "Спартак" Александр Аверьянов вернулся в клуб. Об этом ТАСС сообщил глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.

Аверьянов работал в "Спартаке" с 2007 по 2019 год. 12 августа Фетисов сообщил ТАСС, что вопросами селекции в клубе будет заниматься Нариман Акавов, сменивший на этом посту Антона Чистякова, который с февраля 2020 года работал в качестве шеф-скаута красно-белых.

"Аверьянов назначен заместителем Акавова", - сказал Фетисов.

"Спартак" после двух матчей в Тинькофф - Российской премьер-лиге занимает шестое место в турнирной таблице, набрав четыре очка. 19 августа команда в третьем туре на выезде сыграет с "Уфой". Начало встречи в 16:00 мск.