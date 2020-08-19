СМИ: Гран-при Турции будет включен в календарь сезона-2020 "Формулы-1"

ТАСС, 19 августа. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в ближайшее время должно утвердить календарь сезона 2020 года с 17 гонками и возвращением Гран-при Турции. Об этом сообщает портал Autosport.
В качестве кандидата на проведение одного из ноябрьских этапов также рассматривалась трасса в испанском Хересе, но от этого варианта было решено отказаться.
Гран-при Эмилии-Романьи в итальянской Имоле назначен на 1 ноября. Гран-при Турции планируется провести 15 ноября, но дата еще не подтверждена из-за согласования условий сделки. Завершится сезон двумя гонками в Бахрейне (29 ноября и 6 декабря) и этапом в Абу-Даби (13 декабря).
В последний раз гонка "Формулы-1" в Турции проводилась в 2011 году, после чего была исключена по коммерческим соображениям. Ранее команды переправляли болиды на лайнерах по воде, но теперь на фоне опасений по поводу коронавируса решено транспортировать их грузовыми самолетами.
Из действующих гонщиков "Формулы-1" в Гран-при Турции принимали участие британец Льюис Хэмилтон, немец Себастьян Феттель, финн Кими Райкконен и мексиканец Серхио Перес. Француз Ромен Грожан и финн Валттери Боттас участвовали в мероприятиях поддержки.