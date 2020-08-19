СМИ: Гран-при Турции будет включен в календарь сезона-2020 "Формулы-1"

ТАСС, 19 августа. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в ближайшее время должно утвердить календарь сезона 2020 года с 17 гонками и возвращением Гран-при Турции. Об этом сообщает портал Autosport.

В качестве кандидата на проведение одного из ноябрьских этапов также рассматривалась трасса в испанском Хересе, но от этого варианта было решено отказаться.