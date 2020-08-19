Делегация РССС и УрФУ установила флаг в честь Универсиады-2023 на вершине Эльбруса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Делегация Российского студенческого спортивного союза (РССС) и Уральского федерального университета (УрФУ) совершила восхождение на Эльбрус и подняла на вершине флаги 100-летия УрФУ и Всемирных студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом сообщила в среду пресс-служба вуза.

"Мне как инициатору этого мероприятия особенно приятно, что наше восхождение помогает популяризации предстоящих Всемирных студенческих игр и студенческого спорта в целом. Так как Эльбрус является самой высокой точкой не только в России, но и в Европе, наша экспедиция символизирует выход российского студенческого спорта на международный уровень", - цитирует пресс-служба вице-президента РССС Романа Ольховского.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.