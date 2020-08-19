Велогонщица Студеникина может лишиться медали чемпионата России, если РУСАДА признает вину

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) вернется к рассмотрению дела велогонщицы Натальи Студеникиной, которой было разрешено вернуться в спорт, несмотря на имеющиеся в ее отношении подозрения в нарушении антидопинговых правил. Как заявил ТАСС представитель спортсменки Артем Пацев, теоретически та может быть лишена медали чемпионата России, если по итогам разбирательств будет признана абсолютно виновной.

23-летняя Студеникина, выступающая за Московскую область, на чемпионате страны по велосипедному спорту на шоссе, который проходил в середине августа в Самаре, финишировала второй в групповой гонке. 17 августа Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) выступила с заявлением, в котором объявила, что спортсменка была допущена до участия в соревнованиях после того, как с нее было снято временное отстранение. Согласно информации, размещенной на официальном сайте ФВСР, основанием для наложения на Студеникину временного отстранения были имеющиеся у РУСАДА подозрения в нарушении антидопинговых правил.

"Точка в деле Студеникиной, подозреваемой в нарушении антидопинговых правил, еще не поставлена, - заметил Пацев. - Дисциплинарный комитет РУСАДА обязательно вернется к рассмотрению ее дела. Если спортсменка в итоге будет признана виновной в нарушении правил, то, возможно, будет применен тот или иной срок дисквалификации. И чисто теоретически нельзя исключать того, что Студеникина будет лишена серебряной награды чемпионата России - 2020".

"Согласно Общероссийским антидопинговым правилам, разрешается снимать временное отстранение в коротком перечне случаев. В том числе и когда есть основания полагать, что запрещенное вещество попало в организм спортсмена через какой-то загрязненный продукт, а сам атлет даже не мог при этом предположить, что совершает нарушение. Теперь необходимо провести определенные научные исследования, к которым мы призывали РУСАДА с самого начала разбирательства, после чего дисциплинарный комитет снова должен вернуться к делу Студеникиной", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе спортсменки летом прошлого года.