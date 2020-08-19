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КХЛ

Контрольный матч между хоккеистами "Автомобилиста" и "Трактора" отменен из-за коронавируса

Встреча должна была пройти 20 августа в Екатеринбурге

ЧЕЛЯБИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Товарищеский матч между хоккейными клубами "Автомобилист" из Екатеринбурга и "Трактор" из Челябинска, запланированный на 20 августа в Екатеринбурге, отменен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановке по коронавирусу. Об этом ТАСС сообщили в отделе информации и общественных связей "Трактора".

"Обоюдное решение об отмене было принято руководителями обоих клубов в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в территориях. Это должна была быть контрольная игра, которая позволяет тренерскому штабу иметь представление о состоянии игроков, их возможностях, посмотреть игровые связки, игровые ситуации", - сказали в пресс-службе.

В "Тракторе" добавили, что на текущий момент эпидемиологическая ситуация непосредственно в клубе нормальная.

В прошлом сезоне, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, "Трактор" занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не сумел выйти в плей-офф.

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