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Футбол в Англии

СМИ: в 12 клубах Английской премьер-лиги выявлено 14 случаев заражения коронавирусом

Старт нового сезона запланирован на 12 сентября

ТАСС, 19 августа. Четырнадцать случаев заражения коронавирусом зафиксировано в 12 клубах высшего дивизиона чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Рост числа тестов, которые дали положительный результат на коронавирус, зафиксирован после того, как команды начали выходить из отпуска и приступать к предсезонной подготовке. Клубы премьер-лиги опасаются, что число заражений может возрасти, так как игроки разных команд во время отпуска контактировали друг с другом.

Сезон-2019/20 чемпионата Англии завершился 26 июля, старт нового сезона запланирован на 12 сентября.

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