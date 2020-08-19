Коронавирус выявлен у 11 представителей ульяновского клуба по хоккею с мячом "Волга"

ТАСС, 19 августа. Тестирование выявило коронавирус у 11 представителей ульяновского клуба по хоккею с мячом "Волга", выступающего в высшем дивизионе чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Администрация хоккейного клуба "Волга" сообщает, что по результатам тестирования с целью выявления заражения коронавирусом, которое было проведено 17 августа, были получены положительные результаты у 11 человек - это игроки и тренерский штаб", - отмечается в сообщении.

Команда в полном составе будет находиться в режиме самоизоляции до 2 сентября с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Все заразившиеся проходят курс лечения.

10 сентября запланирован старт Кубка России по хоккею с мячом, команды Суперлиги делятся на две группы, матчи одной из групп запланированы в Ульяновске.