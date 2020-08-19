Спортивный директор "Чайки" отстранен от футбола на два года за ставки

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение отстранить на два года от футбольной деятельности Олега Баяна, который является спортивным директором выступающего в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) клуба "Чайка". Об этом ТАСС сообщил член комитета Андрей Созин.

"Прошло заседание комитета по этике, по его итогам спортивный директор "Чайки" Олег Баян отстранен от футбольной деятельности на два года за ставки. Он может оспорить это решение в трехдневный срок", - заявил Созин.