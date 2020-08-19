ФК "Чайка" подаст апелляцию на двухлетнее отстранение за ставки спортивного директора

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Руководство клуба "Чайка", выступающего в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), в течение трех дней подаст апелляцию на отстранение комитетом по этике Российского футбольного клуба (РФС) спортивного директора Олега Баяна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее об отстранении ТАСС сообщил член комитета по этике Андрей Созин. Баян отстранен от футбольной деятельности за ставки на матчи.

"Клуб подаст апелляцию в течение трех дней", - сказали в пресс-службе.