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Футбол в России

ФК "Чайка" подаст апелляцию на двухлетнее отстранение за ставки спортивного директора

Ранее об отстранении ТАСС сообщил член комитета по этике Андрей Созин

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Руководство клуба "Чайка", выступающего в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), в течение трех дней подаст апелляцию на отстранение комитетом по этике Российского футбольного клуба (РФС) спортивного директора Олега Баяна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее об отстранении ТАСС сообщил член комитета по этике Андрей Созин. Баян отстранен от футбольной деятельности за ставки на матчи.

"Клуб подаст апелляцию в течение трех дней", - сказали в пресс-службе.

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