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Фигурное катание

Горшков: прокаты в "Новогорске" должны мотивировать юных фигуристов в непростых условиях

Прокаты стартовали в "Новогорске" 10 августа, спортсмены выступали поэтапно
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Прокаты кандидатов в юниорскую сборную России, завершившиеся на льду учебно-тренировочного центра "Новогорск", должны помочь молодым спортсменам найти мотивацию в непростых условиях, связанных с изменением календаря стартов из-за пандемии. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Прокаты стартовали в "Новогорске" 10 августа, спортсмены выступали поэтапно: первыми продемонстрировали свои программы танцоры, затем спортивные пары. Завершились мероприятия выступлениями одиночников в мужском и женском катании.

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"Нынешние контрольные прокаты юниоров, безусловно, отличаются от проводимых в предыдущие годы в первую очередь своей задачей: если традиционно по контрольным прокатам определялась готовность спортсменов, давая возможность верно распределить их по этапам серии Гран-при, то в нынешнем году на ситуацию принципиально повлияла пандемия коронавируса - все этапы юниорской серии отменены. Поэтому главная задача нынешних прокатов - мотивировать наших юных спортсменов на этот непростой сезон, на дальнейшую работу. Порой и взрослым спортсменам сложно справиться с проблемами мотивации, а в данном случае мы говорим о совсем юных фигуристах, для них это сейчас важно как никогда. Спортсмену необходимо готовиться к какой-то конкретной дате, конкретному мероприятию, конкретному старту, а ближайшим турниром будет первый этап Кубка России 18 сентября, и до этого срока еще целый месяц", - отметил Горшков.

"Да, можно сейчас обсуждать, кто на данный момент готов лучше, кто хуже, но не это сейчас самое важное. Исходя из скомканности начала сезона, длительного пребывания в самоизоляции, позднего выхода на лед нужно было успеть поставить программы, накатать их, восстановить сложные технические элементы и освоить новые. И с этим действительно многие справились. Поэтому остается только пожелать спортсменам здоровья и удачи в дальнейшей подготовке", - сказал президент ФФККР.

Контрольные прокаты кандидатов во взрослую команду состоятся 12-13 сентября.

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