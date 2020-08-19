Горшков: прокаты в "Новогорске" должны мотивировать юных фигуристов в непростых условиях

"Нынешние контрольные прокаты юниоров, безусловно, отличаются от проводимых в предыдущие годы в первую очередь своей задачей: если традиционно по контрольным прокатам определялась готовность спортсменов, давая возможность верно распределить их по этапам серии Гран-при, то в нынешнем году на ситуацию принципиально повлияла пандемия коронавируса - все этапы юниорской серии отменены. Поэтому главная задача нынешних прокатов - мотивировать наших юных спортсменов на этот непростой сезон, на дальнейшую работу. Порой и взрослым спортсменам сложно справиться с проблемами мотивации, а в данном случае мы говорим о совсем юных фигуристах, для них это сейчас важно как никогда. Спортсмену необходимо готовиться к какой-то конкретной дате, конкретному мероприятию, конкретному старту, а ближайшим турниром будет первый этап Кубка России 18 сентября, и до этого срока еще целый месяц", - отметил Горшков.

"Да, можно сейчас обсуждать, кто на данный момент готов лучше, кто хуже, но не это сейчас самое важное. Исходя из скомканности начала сезона, длительного пребывания в самоизоляции, позднего выхода на лед нужно было успеть поставить программы, накатать их, восстановить сложные технические элементы и освоить новые. И с этим действительно многие справились. Поэтому остается только пожелать спортсменам здоровья и удачи в дальнейшей подготовке", - сказал президент ФФККР.

Контрольные прокаты кандидатов во взрослую команду состоятся 12-13 сентября.