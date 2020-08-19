Главный тренер ХК "Автомобилист" Питерс заразился коронавирусом

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Главный тренер хоккейного клуба "Автомобилист" 54-летний Билл Питерс заразился коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор екатеринбургского клуба Олег Гросс.

Ранее исполнительный директор "Амура" Александр Филиппенко сообщил ТАСС, что в клубе выявлены двое заразившихся.

"Диагноз у главного тренера подтвержден, заболевание проходит бессимптомно", - сказал Гросс.

18 августа пресс-служба новосибирской "Сибири" проинформировала об 11 положительных результатах тестов на коронавирусную инфекцию в команде, из-за чего она пропустит Кубок губернатора Челябинской области (23-27 августа).

Чемпионат КХЛ стартует 2 сентября.