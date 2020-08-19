"Тамбов" рассчитывает сыграть домашние матчи весенней части РПЛ на своем стадионе

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" рассчитывает провести домашние матчи весенней части Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на своем стадионе. Об этом ТАСС рассказал президент "Тамбова" Арсен Габуев.

В сезоне-2019/20 "Тамбов" проводил домашние матчи на стадионах "Мордовия-Арена" в Саранске и "Нижний Новгород". 16 июня клуб получил разрешение на проведение домашних матчей на стадионах чемпионата мира 2018 года до конца 2020 года. Домашний стадион "Спартак", на котором команда играла в Олимп - Футбольной национальной лиге в сезоне-2018/19, находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ. В середине июня президент РПЛ Сергей Прядкин выражал надежду на то, что реконструкция арены будет завершена осенью, первые домашние матчи нынешнего сезона "Тамбов" проводит в Саранске.

"В весенней части сезона планируем переехать в Тамбов, для нас важно, чтобы наши болельщики могли увидеть команду. До декабря в любом случае будем играть в Саранске. Весной мы сильно рассчитываем сыграть у себя дома, по стадиону динамика положительная", - отметил Габуев.

"Тамбов" после трех туров набрал три очка и занимает десятое место в турнирной таблице. "Мы будем усиливаться, нам надо три-четыре игрока, усиление требуется даже не в плане нынешнего основного состава, а в плане того, чтобы у наc была полноценная ротация при плотном календаре. На каждой позиции должно быть минимум по два полноценных игрока. Думаю, что три-четыре новичка окажутся в нашем клубе, нам нужно подобрать свободных агентов или молодых и перспективных - это основные наши критерии", - заключил президент "Тамбова".

В следующем туре "Тамбов" на выезде сыграет с "Зенитом" 22 августа.