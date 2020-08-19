{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Доморацкий отметил организованность команды юниоров на прокатах фигуристов в "Новогорске"

Прокаты проходили с 10 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Директор спортивной базы "Новогорск" Николай Доморацкий доволен тем, как на льду подмосковного центра прошли контрольные прокаты юниорской команды фигуристов, которая проявила свою организованность и серьезность. Об этом Доморацкий рассказал ТАСС.

Прокаты стартовали в "Новогорске" 10 августа, спортсмены выступали поэтапно: первыми продемонстрировали свои программы танцоры, затем спортивные пары. Завершились мероприятия выступлениями одиночников в мужском и женском катании.

На эту тему
Горшков: прокаты в "Новогорске" должны мотивировать юных фигуристов в непростых условиях

"Фигуристы заезжали на базу поэтапно, согласно графикам выступлений на прокатах. Приятно, что все остались довольны приемом, - отметил Доморацкий. - С точки зрения организации все оказалось просто, фигуристы - это серьезная, организованная команда без нарушителей. Так что все прошло четко, по плану, в том числе и тестирование прибывавших на базу на коронавирус".

"С удовольствием сам присутствовал на выступлениях спортсменов, - рассказал директор "Новогорска". - Удалось пообщаться и с тренерами, которых знаю уже много лет, было приятно услышать высокую оценку нашей работы".

Теги
Фигурное катание
Сборные по футболу
УЕФА считает преждевременным допуск зрителей на матчи национальных сборных в сентябре
С 3 по 8 сентября пройдут первые матчи группового этапа Лиги наций
Читать полностью