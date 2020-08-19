Доморацкий отметил организованность команды юниоров на прокатах фигуристов в "Новогорске"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Директор спортивной базы "Новогорск" Николай Доморацкий доволен тем, как на льду подмосковного центра прошли контрольные прокаты юниорской команды фигуристов, которая проявила свою организованность и серьезность. Об этом Доморацкий рассказал ТАСС.
Прокаты стартовали в "Новогорске" 10 августа, спортсмены выступали поэтапно: первыми продемонстрировали свои программы танцоры, затем спортивные пары. Завершились мероприятия выступлениями одиночников в мужском и женском катании.
"Фигуристы заезжали на базу поэтапно, согласно графикам выступлений на прокатах. Приятно, что все остались довольны приемом, - отметил Доморацкий. - С точки зрения организации все оказалось просто, фигуристы - это серьезная, организованная команда без нарушителей. Так что все прошло четко, по плану, в том числе и тестирование прибывавших на базу на коронавирус".
"С удовольствием сам присутствовал на выступлениях спортсменов, - рассказал директор "Новогорска". - Удалось пообщаться и с тренерами, которых знаю уже много лет, было приятно услышать высокую оценку нашей работы".