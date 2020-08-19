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Финалы футбольных еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций предложил провести Суперкубок УЕФА со зрителями

Встреча состоится 24 сентября в Будапеште
Суперкубок УЕФА AP Photo/Boris Grdanoski)
Описание
Суперкубок УЕФА
© AP Photo/Boris Grdanoski)

ТАСС, 19 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил провести матч за Суперкубок УЕФА в присутствии зрителей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В среду состоялась видеоконференция с участием генеральных секретарей федераций - членов УЕФА. На этой конференции было предложено использовать матч за Суперкубок УЕФА в качестве пробного соревнования, на которое могут быть допущены зрители.

Суперкубок УЕФА состоится 24 сентября в Будапеште. В матче встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20.

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