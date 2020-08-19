УЕФА считает преждевременным допуск зрителей на матчи национальных сборных в сентябре

ТАСС, 19 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) считает, что зрителей рано допускать на матчи национальных сборных в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В среду прошла видеоконференция УЕФА с представителями всех ассоциаций-членов.

"УЕФА отметил, что было бы слишком рано допускать болельщиков на предстоящие матчи национальных команд, которые будут сыграны в начале сентября. Должен состояться тестовый матч, чтобы изучить влияние присутствия зрителей на выполнение медицинского протокола", - говорится в сообщении.

С 3 по 8 сентября пройдут первые матчи группового этапа Лиги наций. Сборная России 3 сентября в Москве проведет первую встречу в 2020 году, подопечные Станислава Черчесова встретятся с командой Сербии. 6 сентября россияне в гостях сыграют с венграми. Предварительный состав сборной на эти матчи будет объявлен 24-25 августа.