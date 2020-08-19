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Футбол в России

"Спартак" сыграл вничью с "Уфой" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1

УФА, 19 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" в гостях сыграл вничью с "Уфой" в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев мяч забил Павел Аликин (2-я минута), у гостей отличился Эсекьель Понсе (18). На 12-й минуте игры форвард столичной команды Джордан Ларссон не сумел реализовать пенальти. Исполнял обязанности главного тренера "Спартака" в матче Андреас Хинкель, Доменико Тедеско пропустил игру из-за ангины. Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев во втором тайме получил желтую карточку за споры с резервным арбитром. Лучшим игроком матча признан голкипер хозяев Александр Беленов, который отразил пенальти.

Клубы провели 13-й очный матч в чемпионатах России. В четвертый раз они сыграли вничью, пять побед на счету "Уфы", четыре - у "Спартака". С 10 июля генеральным директором "Спартака" является Шамиль Газизов, ранее он занимал эту должность в "Уфе".

"Спартак" еще не проигрывал в текущем сезоне РПЛ (две ничьи, одна победа). В турнирной таблице клуб занимает пятое место, набрав пять очков. "Уфа" идет на восьмой строчке, имея в активе четыре очка. В четвертом туре "Спартак" 23 августа примет столичный "Локомотив", уфимская команда в этот же день примет "Ростов".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Локомотив32104-17
2Краснодар32015-16
3Зенит22004-06
4ЦСКА22004-16
5Спартак31205-35
6Сочи31206-55
7Динамо21102-04
8Уфа31114-64
9Ростов21011-23
10Тамбов31022-33
11Урал30212-42
12Ахмат20110-21
13Арсенал30122-51
14Ротор20110-21
15Рубин30123-61
16Химки30121-41
Теги
Российский футболРоссияТедеско, Доменико
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