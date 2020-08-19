"Спартак" сыграл вничью с "Уфой" в матче чемпионата России по футболу

УФА, 19 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" в гостях сыграл вничью с "Уфой" в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев мяч забил Павел Аликин (2-я минута), у гостей отличился Эсекьель Понсе (18). На 12-й минуте игры форвард столичной команды Джордан Ларссон не сумел реализовать пенальти. Исполнял обязанности главного тренера "Спартака" в матче Андреас Хинкель, Доменико Тедеско пропустил игру из-за ангины. Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев во втором тайме получил желтую карточку за споры с резервным арбитром. Лучшим игроком матча признан голкипер хозяев Александр Беленов, который отразил пенальти.

Клубы провели 13-й очный матч в чемпионатах России. В четвертый раз они сыграли вничью, пять побед на счету "Уфы", четыре - у "Спартака". С 10 июля генеральным директором "Спартака" является Шамиль Газизов, ранее он занимал эту должность в "Уфе".

"Спартак" еще не проигрывал в текущем сезоне РПЛ (две ничьи, одна победа). В турнирной таблице клуб занимает пятое место, набрав пять очков. "Уфа" идет на восьмой строчке, имея в активе четыре очка. В четвертом туре "Спартак" 23 августа примет столичный "Локомотив", уфимская команда в этот же день примет "Ростов".