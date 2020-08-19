"Спартак" сыграл вничью с "Уфой" в матче чемпионата России по футболу

УФА, 19 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" в гостях сыграл вничью с "Уфой" в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев мяч забил Павел Аликин (2-я минута), у гостей отличился Эсекьель Понсе (18). На 12-й минуте игры форвард столичной команды Джордан Ларссон не сумел реализовать пенальти. Исполнял обязанности главного тренера "Спартака" в матче Андреас Хинкель, Доменико Тедеско пропустил игру из-за ангины. Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев во втором тайме получил желтую карточку за споры с резервным арбитром. Лучшим игроком матча признан голкипер хозяев Александр Беленов, который отразил пенальти.
Клубы провели 13-й очный матч в чемпионатах России. В четвертый раз они сыграли вничью, пять побед на счету "Уфы", четыре - у "Спартака". С 10 июля генеральным директором "Спартака" является Шамиль Газизов, ранее он занимал эту должность в "Уфе".
"Спартак" еще не проигрывал в текущем сезоне РПЛ (две ничьи, одна победа). В турнирной таблице клуб занимает пятое место, набрав пять очков. "Уфа" идет на восьмой строчке, имея в активе четыре очка. В четвертом туре "Спартак" 23 августа примет столичный "Локомотив", уфимская команда в этот же день примет "Ростов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Локомотив
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|2
|Краснодар
|3
|2
|0
|1
|5-1
|6
|3
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|4
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|5
|Спартак
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|6
|Сочи
|3
|1
|2
|0
|6-5
|5
|7
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|8
|Уфа
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|10
|Тамбов
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|11
|Урал
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|12
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|13
|Арсенал
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|14
|Ротор
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|15
|Рубин
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|16
|Химки
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1