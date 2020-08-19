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Организация ACA проведет турнир со зрителями в Москве 5 сентября

Турнир пройдет в "Баскет Холл Москва" в Крылатском

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Организация Absolute Championship Akhmat (ACA) проведет турнир со зрителями 5 сентября в Москве. Об этом ТАСС сообщил президент ACA Алексей Яценко.

"Турнир ACA 110 пройдет в Москве со зрителями 5 сентября в "Баскет Холл Москва" в Крылатском. Количество зрителей будет ограничено", - сказал Яценко.

В главном бою турнира Али Багов встретиться с Мурадом Абдулаевым за вакантный титул чемпиона организации в полусреднем весе. Легковес Эдуард Вартанян проведет поединок против Мухамеда Кокова.

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