Организация ACA проведет турнир со зрителями в Москве 5 сентября

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Организация Absolute Championship Akhmat (ACA) проведет турнир со зрителями 5 сентября в Москве. Об этом ТАСС сообщил президент ACA Алексей Яценко.

"Турнир ACA 110 пройдет в Москве со зрителями 5 сентября в "Баскет Холл Москва" в Крылатском. Количество зрителей будет ограничено", - сказал Яценко.

В главном бою турнира Али Багов встретиться с Мурадом Абдулаевым за вакантный титул чемпиона организации в полусреднем весе. Легковес Эдуард Вартанян проведет поединок против Мухамеда Кокова.