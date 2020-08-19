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Футбол в России

Эксперт: "Спартак" должен был перебить пенальти в матче РПЛ с "Уфой"

По словам бывшего инспектора ФИФА Натана Бартфельда, сразу два футболиста "Уфы" вошли в штрафную до того, как игрок "Спартака" нанес удар по мячу

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Судья Станислав Васильев должен был назначить повторный 11-метровый удар в ворота "Уфы" в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со "Спартаком". Такое мнение ТАСС выразил бывший инспектор Международной федерации футбола Натан Бартфельд.

На 12-й минуте нападающий "Спартака" Джордан Ларссон не реализовал пенальти в ворота "Уфы". Встреча завершилась со счетом 1:1.

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"Надо было перебить пенальти, - сказал Бартфельд. - Сразу два игрока "Уфы" вошли в штрафную до того, как игрок "Спартака" нанес удар по мячу. Судья обязан держать штрафную площадь в поле зрения, должен смотреть не на мяч, а на линию штрафной площади. Думаю, ему не хватило морально-волевых сил, перебить пенальти - решение все-таки отважное".

Изначальное решение о назначении пенальти в ворота "Уфы", по мнению Бартфельда, было принято верно. "Рука была. У судьи были все основания назначить пенальти. Верное решение", - сказал Бартфельд.

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