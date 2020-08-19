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Футбол в России

Евсеев: "Уфа" довольна своей игрой в матче РПЛ со "Спартаком"

Встреча третьего тура чемпионата России завершилась со счетом 1:1
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 19 августа. Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев заявил после домашнего матча с московским "Спартаком", что его команда довольна результатом. Об этом специалист сказал на пресс-конференции.

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В среду "Уфа" дома сыграла вничью со "Спартаком" со счетом 1:1. На второй минуте отличился защитник хозяев Павел Аликин, на 18-й минуте форвард гостей Эсекьель Понсе сравнял счет.

"Для журналистов скажу одну фразу: все говорили, что у "Спартака" уже есть шесть очков от "Уфы". Хочу посмотреть, где эти шесть очков, осталась одна игра со "Спартаком", уже шесть не получится. Желтую карточку получил за эмоции. У нас все получилось в атаке, счет 1:1, все недовольны, только "Уфа" довольна", - сказал Евсеев.

В следующем туре "Уфа" 23 августа примет на своем поле "Ростов".

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