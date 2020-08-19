Евсеев: "Уфа" довольна своей игрой в матче РПЛ со "Спартаком"

ТАСС, 19 августа. Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев заявил после домашнего матча с московским "Спартаком", что его команда довольна результатом. Об этом специалист сказал на пресс-конференции.

В среду "Уфа" дома сыграла вничью со "Спартаком" со счетом 1:1. На второй минуте отличился защитник хозяев Павел Аликин, на 18-й минуте форвард гостей Эсекьель Понсе сравнял счет.

"Для журналистов скажу одну фразу: все говорили, что у "Спартака" уже есть шесть очков от "Уфы". Хочу посмотреть, где эти шесть очков, осталась одна игра со "Спартаком", уже шесть не получится. Желтую карточку получил за эмоции. У нас все получилось в атаке, счет 1:1, все недовольны, только "Уфа" довольна", - сказал Евсеев.

В следующем туре "Уфа" 23 августа примет на своем поле "Ростов".