Хинкель: Кокорин не готов играть на сто процентов из-за мышечной травмы

ТАСС, 19 августа. Футболист столичного "Спартака" Александр Кокорин из-за мышечной травмы не готов играть на сто процентов. Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главного тренера клуба Андреас Хинкель.
В среду "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Уфой" (1:1). Главный тренер клуба Доменико Тедеско пропустил матч из-за ангины.
"Я считаю, что сегодня провели неплохой матч. Обидно, что пропустили на первых минутах, команда быстро вернула контроль над игрой и забила гол. Во втором тайме контролировали игру, были подходы к воротам, в конце матча было несколько хороших моментов для гола, нам немного не повезло. Заработали одно очко на выезде, можем с чистой совестью ехать домой и готовиться к матчу. По игре претензий к футболистам нет", - сказал Хинкель.
"Никакой расслабленности не было, мы готовили ребят к игре, они знали, что им предстоит. Знаем, что здесь всегда тяжело, конечно, пропустили гол, но это был угловой, на стандартах может произойти что угодно, ребята быстро собрались с силами и смогли отыграться. Остается еще у Кокорина мышечная проблема, он не готов на сто процентов, будем надеяться, что в ближайшее время он вернется в строй", - добавил специалист.
В следующем матче "Спартак" примет столичный "Локомотив" 23 августа.