Хинкель: Кокорин не готов играть на сто процентов из-за мышечной травмы

"Я считаю, что сегодня провели неплохой матч. Обидно, что пропустили на первых минутах, команда быстро вернула контроль над игрой и забила гол. Во втором тайме контролировали игру, были подходы к воротам, в конце матча было несколько хороших моментов для гола, нам немного не повезло. Заработали одно очко на выезде, можем с чистой совестью ехать домой и готовиться к матчу. По игре претензий к футболистам нет", - сказал Хинкель.

"Никакой расслабленности не было, мы готовили ребят к игре, они знали, что им предстоит. Знаем, что здесь всегда тяжело, конечно, пропустили гол, но это был угловой, на стандартах может произойти что угодно, ребята быстро собрались с силами и смогли отыграться. Остается еще у Кокорина мышечная проблема, он не готов на сто процентов, будем надеяться, что в ближайшее время он вернется в строй", - добавил специалист.

В следующем матче "Спартак" примет столичный "Локомотив" 23 августа.