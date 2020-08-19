Дюков: УЕФА подтвердил намерение провести Лигу наций в сезоне-2020/21

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил намерение провести Лигу наций в предстоящем сезоне. Об этом Дюков рассказал журналистам.

Дюков: матчи сборной России по футболу в Лиге наций пройдут без зрителей

"Сегодня УЕФА подтвердил намерение провести Лигу наций в установленные сроки. Наконец-то матчи сборной возвращаются и мы сможем увидеть игру наших парней", - сказал Дюков.

Групповой этап Лиги наций пройдет с 3 сентября по 18 ноября. Российская сборная в рамках турнира примет команду Сербии 3 сентября, на выезде россияне сыграют с сербами 18 ноября. 6 сентября российская команда в гостях встретится со сборной Венгрии, игра на своем поле с этим соперником пройдет 14 октября. Домашний матч со сборной Турции россияне проведут 11 октября, встреча в гостях состоится 15 ноября. Первым победителем турнира в прошлом году стала команда Португалии.